Когда нужно сдавать ЕФС-1 с кодом «ДИСТ»: разъяснение эксперта

При переводе сотрудников на дистанционку надо сдавать ЕФС-1 с кодом «ДИСТ». Это касается только переводов (и приемов) с 01.01.2024.

Об этом на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД Надежда Самкова.

Если сотрудники давно работают дистанционно, то сдавать ЕФС-1 с кодом «ДИСТ» не надо. Аналогично – по возврату из режима дистанционки обратно в офис, если изначально не было отчета с переводом на дистанционку.

Если после 01.01.2024 был перевод или прием на дистанционку, то при возврате в офис снова нужно сдать ЕФС-1, но уже без кода «ДИСТ».

То есть подавать подраздел 1.1 ЕФС-1 на дистанционщиков надо:

при приеме на дистанционную работу с 01.01.2024;

при переводе на дистанционку с 01.01.2024;

при переводе с дистанционки в офис, если прием или перевод на дистанционку был с 01.01.2024.

Если режим работы – комбинированный, то все равно нужно сдавать ЕФС-1 с кодом «ДИСТ», отмечает эксперт.