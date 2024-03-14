ФНС: 10 регионов вернули НДС больше, чем уплатили в бюджет

Отрицательное сальдо по НДС у 10 региональных бюджетов составило 184,9 млрд рублей. Самое большое отрицательное сальдо у Мурманской области.

В 2023 году федеральный бюджет не получил доходы по НДС из 10 регионов РФ, поскольку размер вычетов по налогу в них превысил размер платежей.

Суммарное отрицательно сальдо по НДС у 10 регионов составило 184,9 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на налоговиков.

В 2023 году у Мурманской области отрицательное сальдо по НДС составило 52,8 млрд рублей. На такую сумму налогоплательщики получили больше из бюджета, чем перечислили в федеральный бюджет.

На втором месте — Амурская область, там разница составила 32,9 млрд рублей. Отрицательный показатель зафиксировали в Чукотском автономном округе и в Сахалинской области (минус 19,9 и 19 млрд руб.), в Магаданской области (минус 18,9 млрд), Якутии (минус 17,2 млрд), Забайкальском крае (минус 15,7 млрд).

Также в десятку регионов с отрицательным сальдо вошли: Бурятия, Камчатский край и Еврейская автономная область — в общей сложности около 8 млрд.

В январе-феврале 2024 года доходы бюджета выросли сильнее, чем расходы, сразу на 59% — до 5,025 трлн рублей. Основной прирост обеспечил НДС (+15%).