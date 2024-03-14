Мошенники крадут у пользователей eSIM и получают доступ к онлайн-банкингу

Мобильные номера пользователей третьи лица переносят на свои устройства, которые поддерживают eSIM. Так мошенники узнают коды доступа двухфакторной аутентификации к банкам и мессенджерам.

У злоумышленников появился новый способ украсть мобильные номера, чтобы получить доступ к личному кабинету в банке. Они стали подменивать и восстанавливать цифровые сим-карты eSIM. Об этом сказали в пресс-службе разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.С.С.T.

Мошенники переносят мобильный номер с сим-карты жертвы на свой телефон, который поддерживает технологию eSIM. Таким образом третьи лица получают доступ к учетным записям пользователей у оператора мобильной связи, а затем попадают в банковские приложения.

С осени 2023 года только у одной финансовой организации нашли более 100 подобных попыток кражи данных в онлайн-сервисах.