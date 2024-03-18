Быстро уменьшить налог на прибыль по уточненной декларации не получится

Подписчица Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» сдала уточненную декларацию по налогу на прибыль за полугодие, в которой налог уменьшился по сравнению с предыдущим отчетом.
Но никакого уменьшения на ЕНС не провели. Сальдо ЕНС стало отрицательным и уже пришло требование о взыскании. Не за горами – принудительное списание недоимки с расчетного счета.
Дело в том, что уменьшение по уточненной декларации проводят на ЕНС только после проведения камеральной проверки. Эта норма прописана в статье 11.3 НК.
Коллеги, которые на практике тоже прошли через такую ситуацию, рассказывают, что деньги сняли с расчетного счета, а потом после отражения уменьшения на ЕНС их возвращали по заявлению.
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