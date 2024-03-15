ФНС отвечает: какие льготы по транспортному налогу есть у участников СВО

Военные, мобилизованные и добровольцы имеют право не платить транспортный налог. Это право указано в законах субъектах РФ, поэтому детали нужно уточнить у местных налоговиков или на сайте ФНС.

Законы субъектов России предусматривают льготы, которые освободят от уплаты транспортного налога участников СВО. Например, это:

Ст. 26.40 закона Московской области № 151/2004-ОЗ — освобождает участников СВО от уплаты налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно. Но не более чем по 1 транспортному средству.

Ст. 3 областного закона Ленинградской области от 22.11.2002 № 51-оз гласит, что призванные на военную службу по мобилизации, а также пребывающие в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, участвующие в проведении СВО, освобождаются от уплаты налога за 1 транспортное средство. В частности, налог не надо платить за легковой авто с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, за мотоцикл, мотороллер, катер, моторную лодку или другое водное транспортное средство.

Ст. 7 областного закона Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС освободит уплаты налога призванных на военную службу по мобилизации, заключивших контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании.

Узнать, какие законы действуют в других регионах, можно на сайте ФНС в «Справочной информации о ставках и льготах по имущественным налогам». Также консультацию предоставят сами налоговики, если к ним обратиться.

Налогоплательщики, имеющие право на льготы, представляют в налоговый орган заявление. Также они вправе направить с ним подтверждающие документы. Указанные документы можно подать через МФЦ, личный кабинет налогоплательщика, по почте и т. п., — сказано на сайте ФНС.

Если не подать заявление и не сообщить об отказе от налоговой льготы, она будет предоставлена автоматически — на основании информации, полученной ФНС в соответствии с федеральными законами.

Также мобилизованным продлили срок уплаты налога: заплатить нужно не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.