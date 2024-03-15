«Тинькофф» и Росбанк планируют объединить

Владимир Потанин хочет объединить банковские активы Росбанка и «Тинькофф», чтобы сохранить высокую доходность на капитал и увеличить акционерную стоимость организаций.

Владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин заявил о планах объединить банковские активы «Тинькофф» и Росбанк, сказано в сообщении группы «ТКС Холдинг».

После сделки банки сохранят свои лицензии и названия.

МКПАО «ТКС Холдинг» планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанк в группу «ТКС Холдинг», что позволит значительно усилить позиции Группы на финансовом рынке. После объединения группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу банковской группы, — прокомментировал председатель совета директоров группы Алексей Малиновский.

В 2022 году компания «Интеррос» купила Росбанк у Societe Generale. Тогда же фирма Потанина приобрела 35% акций TCS Group — акционера банка «Тинькофф» и его страховой компании.

С 18 марта на Московской бирже начнут продаваться акции МКПАО «ТКС Холдинг» — компании, созданной в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию. Об этом сказано на сайте торговой площадки.