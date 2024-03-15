Зарплата

Неиспользованные отгулы при увольнении не сгорают

За работу в выходной день сотруднику положена двойная оплата или одинарная + отгул. Причем работодатель должен вести учет этих отгулов.
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Неиспользованные отгулы при увольнении не сгорают

Об этом на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала кандидат экономических наук, налоговый консультант Елена Воробьева.

Время, отработанное в выходной или нерабочий праздничный день, отражают в табеле кодом «РВ».

У сотрудника, работавшего в выходной день, сохраняется право просить другой день отдыха – без оплаты.

При этом у работодателя есть право предоставить другой день отдыха или отказать (например, по производственным причинам), поскольку работник уже получил плату за работу в полном размере.

Работодатель должен вести учет как дней (часов), отработанных вне графика (в выходные дни), так и использованных в качестве компенсации дней отдыха.

Если на момент увольнения выявлены неиспользованные работником отгулы, необходимо сделать начисление и выплату денежной компенсации. Это подтвердил Конституционный Суд в определении от 06.12.2023 № 56-П.

Основание для начисления – приказ. Размер компенсации – разница между размером оплаты работы в выходной день (ст.153 ТК) и суммой оплаты, произведенной работодателем.

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Зарплата

Неиспользованные отгулы при увольнении не сгорают

За работу в выходной день сотруднику положена двойная оплата или одинарная + отгул. Причем работодатель должен вести учет этих отгулов.

Неиспользованные отгулы при увольнении не сгорают
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