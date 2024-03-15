⚡️Итоги дня: нейросети от Яндекса покоряют рейтинги, китайские машины скоро закончатся, а ценные бумаги Росбанка подорожали на 20%

Собрали интересные новости за 14 марта в кратком дайджесте:

Генеративные нейросети «Яндекса» текстовую YandexGPT и мультимодальную YandexART включили в международный рейтинг ИИ-разработок. Яндекс стал одной из 11 компаний со всего мира, которые разработали более одного типа GenAI-моделей.

В России заканчиваются легковые китайские автомобили. Их запасы на конец февраля составляют почти 100 000 машин.

«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении выпуска Granta с подушками безопасности. Они вернулись еще в феврале 2024 года.

У Xiaomi появится смартфон с гибким дисплеем без складок. Компания разрабатывает 2 новых складных смартфона — в линейку войдут модели Mix Flip и Mix Fold 4.

85% российских бизнесменов признались, что переманивали сотрудников. Ни один из 400 опрошенных представителей российского бизнеса не высказался за то, что нельзя переманивать сотрудников из других организаций.