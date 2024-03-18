Как бухгалтеру быстрее обрабатывать первичную и финансовую документацию? Погрузиться в автоматизацию процессов!

20 марта 2024 года в 11:00 мск состоится вебинар «Автоматизация обработки первичной бухгалтерской и финансовой документации с помощью интеллектуальной обработки документов от Content AI (ex-ABBYY)».
Вебинар будет полезен компаниям, которым необходимо уменьшить количество времени, затрачиваемое на обработку документации и облегчить финансовый документооборот в целом.
Информация поможет упростить работу бухгалтерам, главным бухгалтерам, финансовым и операционным директорам, руководителям ИТ, директорам по цифровой трансформации.
Использование решений Content AI увеличивает скорость ввода данных до 5 раз, сокращает расходы в 3 раза, оптимизирует работу отдела на 20% и выше.
В рамках стратегии импортозамещения компаниям необходимо переходить на российские решения. Продукты Content AI:
входят в реестр отечественного ПО;
замещают иностранные решения Kofax Capture, ABBYY FlexiСapture, IBМ Datacap;
осуществляют миграцию без перестроения сценариев обработки документов и моделей извлечения;
являются кросс-платформенными и поддерживают отечественные ОС: Astra Linux, Ред ОС, ALT Linux.
В программе вебинара:
Как автоматизировать обработку и извлечение данных из счетов-фактур, накладных ТОРГ-12, УПД и других документов;
Как сократить расходы на обработку документов;
Какие дополнительные задачи решают компании с помощью продуктов Content AI;
С чего стоит начать внедрение автоматизированной обработки документации в вашей организации;
Демонстрация работы ContentCapture и советы по настройке;
Вопросы и ответы.
Записаться на вебинар можно по ссылке.
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