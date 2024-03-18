Бухгалтерские программы

Как бухгалтеру быстрее обрабатывать первичную и финансовую документацию? Погрузиться в автоматизацию процессов!

Автоматизация стала модным словом, но что за ним стоит на самом деле? Узнайте на вебинаре, как ускорить ввод данных в 5 раз, сократить расходы в 3 раза и оптимизировать работу отдела на 20% и выше.
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20 марта 2024 года в 11:00 мск состоится вебинар «Автоматизация обработки первичной бухгалтерской и финансовой документации с помощью интеллектуальной обработки документов от Content AI (ex-ABBYY)».

Вебинар будет полезен компаниям, которым необходимо уменьшить количество времени, затрачиваемое на обработку документации и облегчить финансовый документооборот в целом.

Информация поможет упростить работу бухгалтерам, главным бухгалтерам, финансовым и операционным директорам, руководителям ИТ, директорам по цифровой трансформации.

Использование решений Content AI увеличивает скорость ввода данных до 5 раз, сокращает расходы в 3 раза, оптимизирует работу отдела на 20% и выше.

В рамках стратегии импортозамещения компаниям необходимо переходить на российские решения. Продукты Content AI:

  • входят в реестр отечественного ПО;

  • замещают иностранные решения Kofax Capture, ABBYY FlexiСapture, IBМ Datacap;

  • осуществляют миграцию без перестроения сценариев обработки документов и моделей извлечения;

  • являются кросс-платформенными и поддерживают отечественные ОС: Astra Linux, Ред ОС, ALT Linux.

В программе вебинара:

  • Как автоматизировать обработку и извлечение данных из счетов-фактур, накладных ТОРГ-12, УПД и других документов;

  • Как сократить расходы на обработку документов;

  • Какие дополнительные задачи решают компании с помощью продуктов Content AI;

  • С чего стоит начать внедрение автоматизированной обработки документации в вашей организации;

  • Демонстрация работы ContentCapture и советы по настройке;

  • Вопросы и ответы.

Записаться на вебинар можно по ссылке.

Реклама: ООО «Контент ИИ», ИНН 9715416622, erid: LjN8KRuLU

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Как бухгалтеру быстрее обрабатывать первичную и финансовую документацию? Погрузиться в автоматизацию процессов!

Автоматизация стала модным словом, но что за ним стоит на самом деле? Узнайте на вебинаре, как ускорить ввод данных в 5 раз, сократить расходы в 3 раза и оптимизировать работу отдела на 20% и выше.

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⚡️Минтруд начал мониторинг самозанятых: обратят внимание на всех, кто платит самозанятым более 20 тысяч рублей
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До тренинга остались считанные дни! Узнайте, какие документы нужны при приеме на работу в 2024 году

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BRG

Управленческий учет в ERP: 5 незаменимых отчетов для финансового директора

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Управленческий учет в ERP: 5 незаменимых отчетов для финансового директора
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