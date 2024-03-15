Как работодатели контролируют сотрудников: топ способов в России

Российские компании рассказали, как они контролируют эффективность сотрудников — что это за методы и инструменты.

В распоряжение «Клерка» поступило исследование Работы.ру и СберПодбор, с помощью каких инструментов российские компании контролируют эффективность сотрудников. В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

54% респондентов — для контроля эффективности сотрудников используют ежедневные, еженедельные или ежемесячные отчеты о проделанной работе.

52% — каждый день или неделю проводят планерки .

42% — применяют специальные программы для планирования и контроля задач, такие как Битрикс и др.

24% — отслеживают опоздания сотрудников.

8% — записывают количество и время перерывов у персонала.

столько же — 8% — применяют программы для мониторинга работы на компьютере или ноутбуке.

20% нанимателей вообще не отслеживают эффективность сотрудников.

Интересно, что малый (66%) и средний бизнес (60%) чаще контролируют сотрудников с помощью планерок. Представители крупных компаний (69%) и микробизнеса (50%) используют отчеты о проделанной работе от сотрудников и специальные программы.

Что по отраслям

В IT чаще прибегают к регулярным отчетам (100%), планеркам (75%) и устанавливают программы для контроля задач (50%).

Работодатели в торговле используют отчеты (85%), а также планерки (57%) и спецпрограммы (43%).

В строительстве одинаковое количество голосов набрали отчеты (66%), планерки (66%) и программы для мониторинга работы на компьютере или ноуте (66%).

Работников из сферы охраны контролируют с помощью планерок (50%), программ на компьютере (33%), а также следят за опозданиями (33%).

В туризме популярными стали отчеты (50%), планерки (50%) и программы для планирования и контроля задач (Битрикс и т. п.) (50%).

Компании из автомобильной сферы чаще следят за опозданиями (66%), записывают количество и время перерывов (66%) и используют планерки (33%).

Работодатели из сферы образования контролируют своих работников в равной мере с помощью отчетов (33%) и планерок (33%).