Общество

Люди хотят сменить работу в этом году

Большинство работников, несмотря на то, что оценивают рынок как неблагоприятный для поиска работы, планируют менять работу в 2024 году.
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Люди хотят сменить работу в этом году

Об этом на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказал Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру.

Ситуация такая:

При этом опрос соискателей показал, что им стало труднее искать работу.

Главный фактор поиска новой работы – это зарплата. На втором месте – возможность профессионального развития. Третье место ­– баланс личной жизни и работы.

Работодатели тоже считают, что самую большую роль при поиске работы для соискателей играет зарплата. На втором месте в 2024 году будет, по мнению работодателей – стабильность компании.

А вы не планируете менять работу в этом году?

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Общество

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