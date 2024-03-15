Как не попасть на ВНП в 2024 году. 3 полезных совета от эксперта

Владислав Каминский на конференции «Клерка» дал бухгалтерам важные советы, которые помогут компаниям не попасть на выездную налоговую проверку.

Во время IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Владислав Каминский рассказал, что делать, чтобы избежать ВНП.

Шаг первый — Подтверждаем реальность хозяйственных операций и отсутствие умысла.

Шаг второй — не осуществляем переездов и ликвидаций, не подаем уточненных налоговых деклараций за 2020-2022 годы.

Шаг третий — Устраняем все разрывы из ФРВП с суммой за квартал более 1/8 от средней ВНП.

Уточненные декларации — всегда плохо, они открывают камеральное окно и дают налоговикам повод для проверок других периодов. Уточняйтесь только в самом крайнем случае. Также не пытайтесь убежать в другой регион. Это очень плохо заканчивается — назначением выездных проверок, — заявил Владислав Каминский.

Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики.