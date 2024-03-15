Как не попасть на ВНП в 2024 году. 3 полезных совета от эксперта

Во время IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Владислав Каминский рассказал, что делать, чтобы избежать ВНП.
Шаг первый — Подтверждаем реальность хозяйственных операций и отсутствие умысла.
Шаг второй — не осуществляем переездов и ликвидаций, не подаем уточненных налоговых деклараций за 2020-2022 годы.
Шаг третий — Устраняем все разрывы из ФРВП с суммой за квартал более 1/8 от средней ВНП.
Уточненные декларации — всегда плохо, они открывают камеральное окно и дают налоговикам повод для проверок других периодов. Уточняйтесь только в самом крайнем случае. Также не пытайтесь убежать в другой регион. Это очень плохо заканчивается — назначением выездных проверок, — заявил Владислав Каминский.
Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики.
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