Еще больше организаций будут ежемесячно сдавать ЕФС-1

Опубликован приказ Минтруда от 28.12.2023 № 900н.
Этот отчет нужен для мониторинга зарплат бюджетников.
Смотрите в нашей таблице, какие коды были раньше, и что изменилось.
Сфера деятельности
Коды ОКВЭД в 2023 году
Добавили коды ОКВЭД
Образование
85, 85.1, 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.2, 85.21, 85.22, 85.22.1, 85.22.2, 85.22.3, 85.23, 85.3, 85.30, 85.4, 85.41, 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9, 85.41.91, 85.42, 85.42.1, 85.42.2, 85.42.9, 93.11, 93.12, 93.19
–
Наука
72, 72.1, 72.11, 72.19, 72.19.1, 72.19.11, 72.19.12, 72.19.3, 72.19.4, 72.19.9, 72.2, 72.20, 72.20.1, 72.20.2, 91.04
72.20.11, 72.20.19
Медицина
86.1, 86.10, 86.2, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90.1, 86.90.2, 86.90.4, 86.90.9
86.22.1, 86.22.9
Социальные услуги
87.10, 87.20, 87.3, 87.30, 87.9, 87.90, 88.1, 88.10, 88.99
–
Искусство и кинематография
59.11, 59.13, 59.14, 60, 60.1, 60.10, 60.2, 60.20, 90, 90.0, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.04.2, 90.04.3
59.11.1, 59.11.9, 90.03.1, 90.03.2, 90.03.9, 90.04.1, 91.01, 91.02, 91.03, 91.04.1, 93.21, 93.29.2, 93.29.9
Ранее Минтруд в письме от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784 давал разъяснения по поводу заполнения раздела 1.3 формы ЕФС-1.
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