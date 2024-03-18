Ozon установит сервисный сбор для владельцев ПВЗ + комментарий самой компании

С апреля 2024 года Ozon установит сервисный сбор для партнеров-владельцев пунктов выдачи заказов.

Размер сбора будет зависеть от плотности населения в городе, где находится ПВЗ, а также от расходов на аренду и от оборота точки.

При этом сбор не будет составлять 10%, так как 10% - это доля франчайзи, которых затронет сбор. 90% партнеров будут выплачивать низкие сборы от 1 рубля за пункт. Об этом сказано в телеграм-канале компании.

Считаем важным дать новому бизнесу возможность нарастить обороты и встать на ноги — поэтому для начинающих и небольших предпринимателей с одним ПВЗ сервисный сбор за него будет составлять всего 1 рубль в месяц, — говорится в сообщении.

Маркетплейс будет по-прежнему оплачивать владельцам ПВЗ дополнительные услуги (за обработку возвратов, прием посылок продавцов). Это не повлияет на расчет сервисного сбора.

В распоряжение «Клерка» поступило важное уточнение внешней пресс-службы Ozon:

«Максимальный уровень агентского вознаграждения останется на уровне 5% от оборота. Все дополнительные источники заработка партнеров — прием посылок от продавцов, обработка возвратов и т. д. — сбор не затрагивает. А 90% партнеров будут выплачивать низкие сервисные сборы, от 1 рубля. Впрочем, для «зрелых» партнеров, которые много вкладываются в развитие вместе с Ozon, предусмотрены различные способы снизить сбор. Например, если у партнера есть новые точки, сбор для него может быть в размере 1 рубля за пункт. Если предприниматель откроет новый пункт, он также сможет снизить размер сбора для своей сети. Минимальная выплата за вычетом сбора - 3% от оборота. Это коснётся не более 1% агентов (200 от 20 000 агентов). Еще 9% попадают в промежуток от 3 до 5.»

Как можно уменьшить сервисный сбор