Государственные ведомства

ФНС подключила ЗАГСы Херсонской области к единому госреестру

Теперь жители Херсонской области могут быстро получить документы, оформить детские пособия и присвоить новорожденному ребенку ИНН.
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В Херсонской области начал работать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния — ЕГР ЗАГС.

Со временем ранее зарегистрированные в Херсонской области записи актов будут сконвертированы в ЕГР ЗАГС и внесены в единый регистр населения. В приоритетном порядке будут конвертироваться записи, по которым будут обращаться в органы ЗАГС сами граждане, — сказано на сайте ФНС.

В первые дни работы сотрудники ЗАГС конвертировали около 100 записей.

Теперь жителям Херсонской области будут доступны следующие услуги:

  • получение повторного свидетельства в любом органе ЗАГС на территории РФ независимо от региона регистрации;

  • присвоение новорожденному ребенку ИНН, СНИЛС и медицинского полиса без подачи заявлений;

  • оформление пособия или материнского капитала без предъявления бумажного свидетельства.

К ЕГР ЗАГС уже подключились в ЛНР и в Запорожской области.

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