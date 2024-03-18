ФНС подключила ЗАГСы Херсонской области к единому госреестру

В Херсонской области начал работать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния — ЕГР ЗАГС.
Со временем ранее зарегистрированные в Херсонской области записи актов будут сконвертированы в ЕГР ЗАГС и внесены в единый регистр населения. В приоритетном порядке будут конвертироваться записи, по которым будут обращаться в органы ЗАГС сами граждане, — сказано на сайте ФНС.
В первые дни работы сотрудники ЗАГС конвертировали около 100 записей.
Теперь жителям Херсонской области будут доступны следующие услуги:
получение повторного свидетельства в любом органе ЗАГС на территории РФ независимо от региона регистрации;
присвоение новорожденному ребенку ИНН, СНИЛС и медицинского полиса без подачи заявлений;
оформление пособия или материнского капитала без предъявления бумажного свидетельства.
К ЕГР ЗАГС уже подключились в ЛНР и в Запорожской области.
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