ФНС подключила ЗАГСы Херсонской области к единому госреестру

Налог на доходы с банковских вкладов: что нужно знать

В 2023 году в России вступили в силу новые правила налогообложения процентов, полученных по банковским вкладам и счетам. Хотя налог на доходы с депозитов существовал и раньше, под него мало кто попадал. Теперь ситуация изменилась, и налог коснется более широкого круга вкладчиков. В этой статье мы подробно разберем все аспекты нового налога: кому и сколько придется платить, как это будет происходить технически, а также порассуждаем о причинах его введения и возможных последствиях.