IT-специалисты стали брать больше денег у МФО

Микрофинансовые компании меняют свою аудиторию из-за ограничений Центробанка. Теперь они выдают больше займов клиентам с более высоким доходом.

Сотрудники IT-компаний начали чаще становиться клиентами микрофинансовых организаций. Также у МФО выросла доля заемщиков из сфер машиностроения и добывающей промышленности.

В начале 2023 года на работников добывающей промышленности приходилось 5,5% клиентов МФО, а через год показатель вырос до 7,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

За год число клиентов МФО, которые работают в области машиностроения и металлообработки, выросло с 4,6% до 6,2%. Тогда как доля IT-специалистов увеличилась с 2,5% до 4,4%.

Сотрудники из сферы торговли стали меньше брать займов в МФО. Если в начале 2023 года на них приходилось 18,3% выдач, то сейчас — 16,2%.

Авторы исследования считают, что после ужесточения лимитов микрофинансовые компании начали менять свою аудиторию. Центробанк запрещает выдавать займы клиентам, которые уже отдают больше 50% своего дохода на погашение долгов.

В 2024 году средний доход клиентов МФО вырос до 52 000 рублей в месяц.