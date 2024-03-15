Electrolux и другие бренды запрещают поставлять свою продукцию по параллельному импорту

Бытовая техника Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta может полностью исчезнуть из продажи в РФ. Место этих брендов заменят турецкие и китайские производители.

Крупнейшие производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta активно блокируют поставки продукции через параллельный импорт. Компании стали подписывать с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт в РФ.

В торговой сети «М.Видео-Эльдорадо» товары Electrolux уже представлены в ограниченном объеме. Если бренды запретят параллельный импорт, то техника исчезнет из продажи, в том числе и на маркетплейсах. Об этом рассказал «Коммерсанту» исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли.

С декабря 2022 года по декабрь 2023 года доля Electrolux в сегменте посудомоечных машин упала с 5% до менее 1%. Лидером по итогам прошлого года стала китайская компания Haier, которая нарастила свое присутствие на рынке до 14%. Россияне купили 1,3 млн устройств от Haier.

Сейчас невыгодно искать специалистов по поставкам продукции, поставленной по параллельному импорту, так как конечная цена выходит дороже аналогов из других стран. Соответственно, на этом невозможно заработать, — сказал другой собеседник издания.

Он также добавил, что дефицита бытовой техники не будет, ассортимент расширится за счет турецких и китайских брендов.