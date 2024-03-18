Роспотребнадзор начал получать жалобы на искусственный интеллект — чат-боты и роботов

14 марта состоялась пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. На ней обсудили приоритеты защиты прав потребителей во времена искусственного интеллекта.

Начальник Управления федерального госнадзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков отметил, что в Роспотребнадзоре начали получать жалобы от граждан на искусственный интеллект, который применяется на горячих линиях в виде чат-ботов и роботов.

Он подчеркнул, что многие привыкли общаться с живыми людьми, а современные технологии воспринимают с недоверием, осторожностью, а иногда и с недопониманием.

В настоящее время Роспотребнадзор взаимодействует с представителями бизнеса, чтобы найти адаптированные стандарты работы искусственного интеллекта по отношению к потребителям. Граждане жалуются, что если они просят робота переключить их на оператора, им приходится долго ожидать на линии, а иногда - вновь общаться с роботом, - рассказал Олег Прусаков.

Также в рамках пресс-конференции приглашенные рассказали о том, каковы перспективы и угрозы использования искусственного интеллекта на производстве.