Нацбюро кредитных историй: хакеры слили в сеть информацию о заемщиках, но источник — не НБКИ

Национальное бюро кредитных историй заявило, что не считает себя источником утечки информации о заемщиках.
14 марта 2024 года в телеграм-канале с информацией об утечках данных появилась публикация, что хакеры взломали Национальное бюро кредитных историй. В базе данных больше 18 млн уникальных телефонных номеров, больше 200 млн заявок на получение кредитов.
Для всех очевидно намеренное использования авторами «слива» известного бренда в качестве источника данных, желание словить на этом определенный «хайп», — сказали представители НБКИ для Forbes.
Также в НБКИ добавили, что «это не означает, что появившиеся в открытом доступе данные являются ложными». Причиной утечки мог стать повышенный спрос на кредиты. Бюро сообщило, что будет следить за развитием ситуации.
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