Нацбюро кредитных историй: хакеры слили в сеть информацию о заемщиках, но источник — не НБКИ

Хакеры слили в сеть информацию о 200 млн заявлений на получение кредитов. Они заявили, что взломали базу НБКИ, однако бюро не считает себя виновником утечки.

Национальное бюро кредитных историй заявило, что не считает себя источником утечки информации о заемщиках.

14 марта 2024 года в телеграм-канале с информацией об утечках данных появилась публикация, что хакеры взломали Национальное бюро кредитных историй. В базе данных больше 18 млн уникальных телефонных номеров, больше 200 млн заявок на получение кредитов.

Для всех очевидно намеренное использования авторами «слива» известного бренда в качестве источника данных, желание словить на этом определенный «хайп», — сказали представители НБКИ для Forbes.

Также в НБКИ добавили, что «это не означает, что появившиеся в открытом доступе данные являются ложными». Причиной утечки мог стать повышенный спрос на кредиты. Бюро сообщило, что будет следить за развитием ситуации.