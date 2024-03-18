Выкуп комиссионером: какой счет бухучета использовать при работе с маркетплейсом

На форуме «Клерк.Консультации» мы получили вопрос от подписчицы о том, какие счета расчетов следует указывать в документе «Выкуп комиссионером»: 76 или 62?
Ответ дала наш эксперт Оксана Сутормина:
«Выкуп комиссионером» — это прямая реализация товара маркетплейсу. То есть правильней использовать сч. 62 — «Расчеты с покупателями и заказчиками».
В форме «Расчеты» документа «Реализация» с видом операции «Выкуп комиссионером» можно использовать счета расчетов: 62.01(«Расчеты с покупателями и заказчиками») или 62.02 («Расчеты по авансам полученным»).
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