Выкуп комиссионером: какой счет бухучета использовать при работе с маркетплейсом

Эксперт пояснила, через какой счет расчетов проводить выкуп товаров при работе с Wildberries.

На форуме «Клерк.Консультации» мы получили вопрос от подписчицы о том, какие счета расчетов следует указывать в документе «Выкуп комиссионером»: 76 или 62?

Ответ дала наш эксперт Оксана Сутормина:

«Выкуп комиссионером» — это прямая реализация товара маркетплейсу. То есть правильней использовать сч. 62 — «Расчеты с покупателями и заказчиками».

В форме «Расчеты» документа «Реализация» с видом операции «Выкуп комиссионером» можно использовать счета расчетов: 62.01(«Расчеты с покупателями и заказчиками») или 62.02 («Расчеты по авансам полученным»).