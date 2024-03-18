Автомобилисты стали чаще заключать договоры КАСКО

Каждый 6-й автолюбитель вместе с полисом ОСАГО страхует свой автомобиль по КАСКО.

В 2023 году спрос на автомобильные страховки по КАСКО вырос более чем на треть. Каждый 6-й владелец полиса ОСАГО также застраховал свой автомобиль и по КАСКО. В прошлом году такое соотношение было 1 к 8.

Увеличению сборов по автокаско способствовали резкий рост продаж новых автомобилей и популярность недорогих программ автострахования с ограниченными наборами рисков и франшизой. Кроме того, автомобилисты все чаще страховали подержанные машины, — сказано на сайте Центробанка.

Размер взносов по договорам ОСАГО выросли на 18,8% — до 324,4 млрд рублей, а число договоров увеличилось на 3%.

Весь страховой рынок в 2023 году вырос на четверть — до 2,3 трлн рублей.

Недавно мы писали, что споры о выплатах по короткому полису ОСАГО разрешает финансовый уполномоченный.