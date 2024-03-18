Споры о выплатах по короткому полису ОСАГО разрешает тоже финансовый уполномоченный

В случае возникновения споров о выплатах по новым коротким полисам ОСАГО, которые могут возникнуть между потребителем и страховой компанией, потребителю следует обратиться к финансовому уполномоченному, который рассмотрит обращение бесплатно и в короткие сроки,

При наличии спора обращения о выплатах по коротким полисам ОСАГО финансовый уполномоченный рассмотрит бесплатно и в короткие сроки. Об этомсообщил финансовый уполномоченный Виктор Климов.

Вне зависимости, короткий у вас полис или годовой, все споры со страховщиками, вытекающие из отношений, регулируемых законом об ОСАГО, нужно адресовать финансовому уполномоченному, - отметил он.

Финомбудсмен напомнил, что процедура подачи и рассмотрения обращения простая, быстрая и бесплатная для граждан. Причем срок рассмотрения обращения ограничен законом: в течение 15 рабочих дней должно быть вынесено решение. Если финансовый уполномоченный счел необходимым назначить независимую экспертизу при рассмотрении обращения, то срок может быть увеличен на 10. Но опыт 2023 года показывает, что даже с учетом проведения экспертизы средний срок составлял 16 рабочих дней.

Подать обращение можно через сайт finombudsman.ru

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