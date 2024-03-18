Новые правила-2024 подтверждения НДС 0% при экспорте касаются и отгрузок 2023 года

С 2024 года по-новому определяют дату реализации товаров на экспорт в целях НДС 0%. Если срок для подтверждения ставки приходится на 2024 год, то неважно, когда была реализация. Правила будут новые.

Разъяснение дает ФНС в письме от 28.02.2024 № СД-2-3/2962@.

С 01.01.2024 для подтверждения ставки 0% по НДС при экспорте товаров вместо документов надо сдать реестры в электронной форме. В них есть сведения из контрактов и деклараций на товары.

Кроме того, с 01.01.2024 моментом определения налоговой базы при неподтвержденном экспорте товаров является последнее число квартала, в котором истекают 180 календарных дней с даты помещения товаров под таможенные процедуры экспорта или с даты вывоза припасов.

Эти две нормы заработали с 2024 года. Но даже если товар отгружен на экспорт в 2023 году, а 180 дней истекают в 2024 году, то датой реализации будет последнее число квартала 2024 года (после 180 дней).