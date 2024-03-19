Кассы не будут выбивать чеки на просроченные медицинские изделия

С 1 марта 2025 года продажи нелегальных и просроченных медизделий будут блокировать на кассе.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому продавцы не смогут продавать просроченные медицинские изделия и нелегальные кресла-коляски.

Кассы будут блокировать продажу если:

сведения о маркировке отсутствуют в информационной системе мониторинга;

на момент проверки товар выведен из оборота;

пытаются продать товар, реализация которого была заблокирована или приостановлена по решению органов власти;

в информационной системе нет сведений о вводе продукции в оборот или у товара некорректный код проверки.

С марта следующего года продать подделку через кассу просто технически не удастся. Важно, что нововведение затронет только розничных участников оборота, которые уже имеют опыт работы с блокировками на кассах по другим группам маркируемых товаров, — сказал ТАСС заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

С 1 апреля такие же правила продажи будут действовать в отношении 12 групп товаров. Это табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи и безалкогольные напитки.

О том, что презервативы и другие медицинские изделия замаркируют, мы сообщали здесь.