ФНС готова отменить форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ

В связи с возможностью использовать универсальный передаточный документ (УПД) уходят в прошлое форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ, оказанных услуг.

Телеграм-канал налоговиков «ЭДО для бизнеса» сообщил, что сейчас идёт дискуссия и в ближайшее время могут быть отменены форматы следующих документов:

Для формирования этих документов давно можно применять формат УПД как по старому, так и по новому приказам — 5.01 и 5.02.

Кто продолжает применять данные форматы в своей работе, желательно подумать о переходе на УПД.

Многие компании, в том числе на ОСНО, говорят, что применяют указанные форматы только из-за своих не сильно продвинутых контрагентов.