ФНС готова отменить форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ

Телеграм-канал налоговиков «ЭДО для бизнеса» сообщил, что сейчас идёт дискуссия и в ближайшее время могут быть отменены форматы следующих документов:
товарная накладная по форме ТОРГ-12 (приказ ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@);
акт выполненных работ/оказанных услуг (приказ ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@).
Для формирования этих документов давно можно применять формат УПД как по старому, так и по новому приказам — 5.01 и 5.02.
Кто продолжает применять данные форматы в своей работе, желательно подумать о переходе на УПД.
Многие компании, в том числе на ОСНО, говорят, что применяют указанные форматы только из-за своих не сильно продвинутых контрагентов.
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