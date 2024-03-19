Роструд: делить отпуск на части можно только сообща. Работодатель не указ

Онлайнинспекция.рф при Роструде разъяснила, может ли работодатель установить правила деления отпуска на части, сколько дней и с какой периодичностью можно брать.

Чиновники указали, что кадровая служба не может запретить брать любое количество дней из отпуска, необходимых работнику. И не вправе устанавливать правило что, например, из оставшихся дней брать 2 раза не менее 7 дней. Даже если руководитель не имеет возражений.

Если кадровая служба не согласовывает и не подписывает заявления работников, которым необходимы отпускные дни менее чем на 7 дней (по семейным обстоятельствам и прочим причинам), — это нарушение личных прав работника и трудового законодательства.

Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска возможно только по взаимному согласию работника и работодателя, а не по указанию какой-либо из сторон трудового договора.

Если работник и работодатель не могут прийти к соглашению о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, такой отпуск должен быть предоставлен целиком — неделимой частью.