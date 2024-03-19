Банки начали учитывать цифровые активы на отдельных счетах

В бухгалтерском учете кредитных организаций появились отдельные балансовые счета для учета ЦФА. Сейчас в активах банковского сектора на цифровые финансовые активы приходится 7 млрд рублей.

Цифровые финансовые активы впервые стали учитывать отдельно в активах банковского сектора. По данным на 1 февраля 2024 года на ЦФА пришлось 7 млрд рублей.

С января 2024 года Центробанк ввел отдельные балансовые счета для учета ЦФА в кредитных организациях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Раньше банки отражали ЦФА в составе «прочих размещенных средств».

На 13 марта 2024 года общий объем выпуска цифровых прав превысил 70 млрд рублей.

В бухгалтерском учете кредитных организаций выпуск ЦФА не всегда означает увеличение активов банков, поскольку они могут не быть сторонами сделки. Также существуют краткосрочные инструменты, которые перестают действовать до окончания месяца и не отразятся на балансе.

Выпускать цифровые активы могут только операторы информационных систем. Пока что их всего 10 — например, Сбербанк, «Альфа», «Атомайз», «Лайтхаус», СПБ Биржа и «Блокчейн Хаб».

ЦФА представляют собой цифровые права в виде программного кода. Такие активы не относятся к криптовалютам или цифровым деньгам, это не средство платежа. Главное преимущество цифровых финансовых активов в возможности «поделить» стоимость ценной бумаги на несколько токенов и проводить программируемые сделки.

В начале марта 2024 года президент подписал закон, который позволяет использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в международных расчетах. Однако условия таких платежей и ограничения будут установлены Центробанком.