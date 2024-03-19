Новый тренд: не карьера, а дайте больше полномочий

Аналитики выявили на российском рынке труда новый тренд — все больше сотрудников предпочитают не идти вверх по карьерной лестнице, а расширять горизонты уже имеющихся должностных полномочий.

Карьерный рост часто разделяют на 2 траектории: вертикальную и горизонтальную. Первая - это карьера в общепринятом понимании: переход от экспертной должности к управленческой. Вторая - расширение ответственности сотрудника в рамках одной должности либо углубление его компетенции.

При вертикальном карьерном росте возникают естественные барьеры, преодолеть которые зачастую сложно. Самый распространенный — ротация кадров. Повышение на позицию выше возможно только в случае, если коллега, который занимает эту позицию сейчас, тоже поднимется выше, либо перейдет в горизонтальном направлении, либо уволится. Поэтому горизонтальный карьерный рост выглядит более реалистичным и планируемым, — считает вице-президент КРОС Кирилл Лубнин.

Гендиректор производителя ПО для кол-центров MightyCall Юлия Черноуцян отмечает для РГ, что, в частности, в IT-индустрии горизонтальный карьерный рост — частое явление. Молодые специалисты — выпускники технических вузов — чаще склонны наращивать профессиональную экспертизу "вширь", чем "вверх", развивая свои компетенции в разных проектах.

Переход в различные команды или проекты внутри компании позволяет специалистам укрепить как "жесткие" профессиональные умения, так и "мягкие" навыки - управление проектами, коммуникации с людьми, способность работать в команде и т. д. Горизонтальный рост расширяет области профессиональной экспертизы, что в дальнейшем позволяет специалисту выбрать одну наиболее полюбившуюся предметную область, где продолжить уже вертикальный рост, либо выступать экспертом и консультантом для разных компаний, имея в своем профессиональном багаже широкий спектр реализованных проектов. Такой формат предполагает больше творчества, определенную свободу действий и привлекателен для людей, которые ценят гибкий режим работы и возможность выстраивать собственный график", - объясняет Черноуцян.

Горизонтальный карьерный рост - дань азиатской составляющей в нашей модели восприятия рабочего процесса. Именно японская модель управления подразумевает горизонтальную ротацию. Только там речь скорее идет не о росте, а смене департаментов и деятельности. Ведь невозможно всю жизнь заниматься одним и тем же. А самое страшное для японца - поменять компанию, страшнее, чем развестись. Об этом рассказал руководитель отдела продаж страховой компании-брокера Amsec24 Максим Колядов.

Но в России горизонтальный рост немного другой. Он заключается в расширении компетенций и повышении профессионализма на одной должности, добавляет эксперт. Именно его предпочитает работающее население страны - ставит во главу угла баланс работы и свободного времени. Вертикальный рост нравится меньше.

Вертикальный рост требует главного - ответственности за принятие решения. Ведь повышение оклада идет не только при увеличении обязанностей, но и при ответственности за результат. Единоличной и оперативной.