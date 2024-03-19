Экспериментально-правовых режимов станет больше

С 2022 года экспериментально-правовые режимы (ЭПР) за 2 года позволили более 83 000 граждан России участвовать в тестировании цифровых и не только инноваций.

В феврале Госдума рассмотрела в первом чтении поправки в закон 258-Ф3. Они позволят быстрее установить ЭПР и сократить количество документов, прилагаемых к инициативному предложению. Режим согласования предложения станет более оперативным.

С 2022 года при реализации экспериментально-правовых режимов более 83 тысяч граждан приняло участие в апробации новых технологий. Во многих из них использовались решения с искусственным интеллектом. Об этом рассказал директор департамента цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин в ходе панельной дискуссии «ЭПР и регулирование при внедрении ИИ» в рамках Дня искусственного интеллекта на выставке «Россия».

За 2 года установлены и реализуются 14 экспериментов. В них задействовано 117 участников – это компании, органы власти и индивидуальные предприниматели. Также, непосредственными участниками ЭПР стали более 83 тыс. граждан: они ездили на беспилотных такси, получали консультации с применением телемедицинских технологий, а также использовали другие цифровые инновации. Участники экспериментов поделились актуальными результатами. Это первый опыт доставки лекарственных средств с помощью воздушных дронов. Миллионы километров пройдены в рамках апробации наземных беспилотников. Более 17 000 пациентов воспользовались технологией дистанционного мониторинга здоровья, - отметил Волошин.

По его словам, в большинстве текущих экспериментов так или иначе задействована технология искусственного интеллекта. В первую очередь, в ЭПР, связанных с беспилотным транспортом: его управлением и безопасной эксплуатацией.

Мы видим большой потенциал дальнейшего развития механизма ЭПР и до конца года планируем запустить еще 7 экспериментов, -подытожил Волошин.