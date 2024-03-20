ЦБ запретил банкам ограничивать переводы граждан самим себе в пределах 30 млн рублей в месяц

ЦБ объяснил, что совокупный ежемесячный лимит бесплатных онлайн-переводов самому себе со всех счетов (вкладов), открытых в одной кредитной организации, на банковские счета, открытые в других банках, или счет оператора финансовой платформы, бенефициаром по которому то же физлицо, составляет 30 млн рублей.

Если есть несколько счетов (вкладов) в одном банке, лимит 30 млн при онлайн-переводах самому себе считается по всем счетам и вкладам, открытым физлицу в данной кредитной организации. То есть совокупно, а не отдельно.

Вдобавок ЦБ запретил банкам ограничивать размер или количество межбанковских онлайн-переводов самому себе в пределах лимита в 30 млн рублей ежемесячно.

Если банк предоставляет сервис самостоятельной установки клиентом ограничения размера или количества межбанковских онлайн-переводов самому себе, клиент может сам ограничить размер и количество операций по своим счетам (вкладам) в течение дня или месяца. Также банк должен предоставить клиенту возможность отменить такие ограничения.

С 1 мая 2024 года вступит в силу запрет на взятие комиссии за переводы самому себе. Об этом мы писали здесь. Но в 2 случаях комиссия будет: за перевод в офисе банка и при отправке перевода по номеру карты, если не удалось определить, что человек делает перевод себе.