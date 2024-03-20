Социальный вычет

С 26 марта начнет действовать новая форма заявления на соцвычеты

С 26 марта заявление о подтверждении права на социальный вычет по НДФЛ нужно подавать по обновленной форме.
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Приказом ФНС от 18.12.2023 № ЕД-7-11/963 установлена новая форма заявления, подтверждающая право работника на социальный вычет по расходам на лечение, обучение, фитнес.

Бланк скорректировали в связи с тем, что физлица теперь вправе получить вычет по расходам на обучение жены или мужа. В новой форме, которую надо подавать с 26 марта, учтена такая возможность. Подать заявление на соцвычет можно лично в ИФНС, отправить через программу компании или выслать через ЛК физлица на сайте ФНС.

Напомним, оформить социальный вычет можно:

  • в течение года через работодателя;

  • по итогам года по декларации 3-НДФЛ (сдать ее можно на бумаге или электронно через личный кабинет);

  • по итогам года в упрощенном порядке (без 3-НДФЛ).

Перечень новых справок для соцвычета, которые заработают с расходов 2024 года, смотрите здесь.

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