С 26 марта начнет действовать новая форма заявления на соцвычеты

Приказом ФНС от 18.12.2023 № ЕД-7-11/963 установлена новая форма заявления, подтверждающая право работника на социальный вычет по расходам на лечение, обучение, фитнес.
Бланк скорректировали в связи с тем, что физлица теперь вправе получить вычет по расходам на обучение жены или мужа. В новой форме, которую надо подавать с 26 марта, учтена такая возможность. Подать заявление на соцвычет можно лично в ИФНС, отправить через программу компании или выслать через ЛК физлица на сайте ФНС.
Напомним, оформить социальный вычет можно:
в течение года через работодателя;
по итогам года по декларации 3-НДФЛ (сдать ее можно на бумаге или электронно через личный кабинет);
по итогам года в упрощенном порядке (без 3-НДФЛ).
Перечень новых справок для соцвычета, которые заработают с расходов 2024 года, смотрите здесь.
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