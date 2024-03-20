С 26 марта начнет действовать новая форма заявления на соцвычеты

Приказом ФНС от 18.12.2023 № ЕД-7-11/963 установлена новая форма заявления, подтверждающая право работника на социальный вычет по расходам на лечение, обучение, фитнес.

Бланк скорректировали в связи с тем, что физлица теперь вправе получить вычет по расходам на обучение жены или мужа. В новой форме, которую надо подавать с 26 марта, учтена такая возможность. Подать заявление на соцвычет можно лично в ИФНС, отправить через программу компании или выслать через ЛК физлица на сайте ФНС.