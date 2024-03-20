Роструд уточнил особенности гибкого режима рабочего времени

Роструд в своем ТГ-канале сообщил, что режим гибкого рабочего времени можно установить:

уже работающему сотруднику — в допсоглашении.

при приеме на работу — фиксируют трудовым договором;

Гибкий рабочий график состоит из 4 элементов:

Продолжительность (тип) учетного периода . Определяет календарное время, в течение которого работник должен отработать установленную для него норму часов. Его продолжительность составляет — от 1 рабочего дня до года, поэтому ведется суммированный учет рабочего времени. При этом учетный период не может превышать 3 месяца.

Перерыв для питания и отдыха . Он разделяет фиксированное время на две примерно равные части. Фактическая продолжительность перерыва не включается в рабочее время и не может быть менее 30 минут и более 2 часов.

Фиксированное время — само время обязательного присутствия на работе. Это основная частью рабочего времени, в течении которой работающий в режиме гибкого рабочего времени обязан быть на рабочем месте.

Переменное (гибкое) время в начале и конце рабочего дня (смены). Работник вправе начинать и заканчивать работу по своему усмотрению с сохранением за работодателем фактической возможности вести учёт рабочего времени.

Конкретную продолжительность составных элементов гибкого режима устанавливают по соглашению между работником и работодателем.

Переработку в условиях гибкого рабочего времени, сопряженного с ненормированным рабочим днем, учитывают суммарно и компенсируют дополнительным отпуском.

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