🔥 Мы выпустили новый онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024» для тех, кто работает на WB, Ozon и Яндекс.Маркете

За месяц вы узнаете, как составлять первичные документы, оформлять возвраты, вести бухгалтерский и налоговый учет в 1С.

Встречайте новинку на «Клерке» — онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С»!

В программу входит более 40 видеоуроков, конспекты со скринами и алгоритмом работы, тренажеры и тесты для самопроверки.

Учиться можно без диплома бухгалтера! Сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам и сможете приступить к обучению в тот же день!

У работы на маркетплейсах есть свои нюансы и сложности. На онлайн-курсе мы подробно разбираем особенности сотрудничества по посредническим договорам, нюансы учета доходов и расходов, сверок с площадками, работу в личном кабинете, частные случаи, в том числе из реальной практики преподавателей, рассказываем, на что обратить внимание, чтобы избежать ошибок, налоговых штрафов и юридических споров.

Сейчас вы можете купить курс по акции за 16 350 5450 рублей!

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После прохождения курса мы выдадим вам официальный документ о завершении обучения — вы станете сертифицированным специалистом, расширите круг клиентов и выйдете на новый уровень дохода.