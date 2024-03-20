💰Принят закон о новом налоговом вычете по НДФЛ

Госдума одобрила сразу в первом и втором чтениях изменения в НК о введении налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан.

Единый налоговый вычет охватит:

вложения на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС типа III),

взносы в программу долгосрочных сбережений;

взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения.

Закон имеет обратную силу и будет распространён на договоры, заключенные с 1 января 2024 года.

От уплаты НДФЛ освободили взносы на общую сумму до 400 000 рублей в год — по всем трем продуктам. Таким образом, максимальный размер вычета может составить от 52 000 до 60 000 рублей ежегодно — в зависимости от размера доходов инвестора.

Кроме того, оговорены условия трансформации «старых» инвестиционных счетов в новый тип, а также поэтапное увеличение минимального срока владения ИИС типа III. Так, минимальный срок счета, открытого в 2024–2026 годах, составит 5 лет и потом будет увеличиваться на год — до достижения 10 лет.

Также закон освободил от НДС услуги по формированию сбережений.

Действующие инвествычеты по ИИС, открытым до 31 декабря 2023 года, сохранили.

При этом отменены инвествычеты по НДФЛ на доходы от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, кроме зарегистрированных в ЕАЭС и паев, полученных от выделения заблокированных активов ПИФов в закрытый ПИФ.

Поправки также выводят из-под налога на прибыль средства, перечисляемые в фонды гарантирования пенсионных резервов, а также взносы, уплаченные по договорам долгосрочных сбережений.

Закон обязывает НПФ информировать налоговые органы о заключенных и расторгнутых договорах негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений.

Введены штрафы для НПФ и налоговых агентов за предоставление недостоверных сведений в рамках упрощенной процедуры получения налоговых вычетов и по ИИС. Штраф — 20% от суммы неправомерно полученного вычета.

При этом НПФ и налоговые агенты освобождены от ответственности, если сами выявят ошибки и сообщат о них налоговому органу до того, как он их обнаружит.