КоАП РФ

Введут штраф на руководителя за невыполнение обязанностей по теробороне

В Госдуму поступил правительственный законопроект о штрафе за невыполнение мероприятий по территориальной обороне.
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Это проект федерального закона с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях.

КоАП дополнит новая ст. 20.36 «Нарушение требований в области территориальной обороны». Она распространяется в том числе на руководителя организации.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него законом обязанностей по подготовке и осуществлению мероприятий по территориальной обороне штраф составит от 30 000 до 50 000 рублей.

Дела о таком правонарушении будут рассматривать военкоматы.

Тероборона имеет место на территории России или в отдельных ее местностях, где введено военное положение. Подготовка территориальной обороны происходит в мирное время в рамках организации обороны государства.

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КоАП РФ

Введут штраф на руководителя за невыполнение обязанностей по теробороне

В Госдуму поступил правительственный законопроект о штрафе за невыполнение мероприятий по территориальной обороне.

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