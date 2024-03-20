Введут штраф на руководителя за невыполнение обязанностей по теробороне

В Госдуму поступил правительственный законопроект о штрафе за невыполнение мероприятий по территориальной обороне.

Это проект федерального закона с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях.

КоАП дополнит новая ст. 20.36 «Нарушение требований в области территориальной обороны». Она распространяется в том числе на руководителя организации.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него законом обязанностей по подготовке и осуществлению мероприятий по территориальной обороне штраф составит от 30 000 до 50 000 рублей.

Дела о таком правонарушении будут рассматривать военкоматы.

Тероборона имеет место на территории России или в отдельных ее местностях, где введено военное положение. Подготовка территориальной обороны происходит в мирное время в рамках организации обороны государства.