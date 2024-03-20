Налоговики банкротят структуру менеджеров РАЭК

У ФНС появились претензии к компании «Рунет медиа холдинг», которая принадлежит менеджерам Российской ассоциации электронных коммуникаций. Руководители собираются погасить долги и избежать банкротства.

ФНС подала в суд заявление о банкротстве компании «Рунет медиа холдинг», которой руководят Сергей Гребенников из Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Сергей Плуготаренко из АНО «Цифровая экономика».

РАЭК собирается во время судебного заседания предоставить ФНС платежное поручение об оплате налогов. А Сергей Гребенников заявил «Коммерсанту», что намерен сам урегулировать претензии со стороны ФНС.

«Рунет медиа холдинг»в 2012 году запустил интернет-издание TheRunet (сейчас не действует), которое РАЭК называла своим. Сейчас у компании есть 50% доля в агентстве «Френдс ивентс» — это организатор мероприятий по эгидой РАЭК. Например, таких как Российский интернет-форум, Неделя российского интернета.

До 2020 года «Рунет медиа холдинг» исполнял госконтракты, связанные с организацией участия других компаний в этих событиях. Тогда у компании была пиковая выручка — 103 млн рублей, а потом доходы начали снижаться и в 2022 году упали до 45 млн рублей.

Наиболее существенные риски несет гендиректор, особенно если обнаружится взаимосвязь между банкротством и недобросовестными действиями или бездействиями управленцев, — сказала юрист практики банкротства K&P.Group Арина Рудницкая.

Также правозащитники считают, что должник может просто погасить требования ФНС и избежать банкротства.