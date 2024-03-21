Онлайн-кассы

Кассы готовы к блокировке просрочки и нелегальных товаров

Разработчики программного обеспечения онлайн-касс сообщили о готовности решений для блокировки просроченных и нелегальных товаров при помощи системы обязательной маркировки.
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О готовности обновлений кассового ПО сообщили в ЦРПТ — операторе госсистемы маркировки «Честный знак».

Наши программные решения для работы с разрешительным режимом на кассах полностью готовы. Наша команда уделяла особое внимание не только соответствию требованиям законодательства, но и удобству, которое должно обеспечить эффективную работу с маркированным товаром и простую настройку, — рассказала руководитель проектов по маркировке АТОЛ Евгения Мячкова.

По словам менеджера по маркировке и ЭДО IТ-компании «Эвотор» Зинаиды Цветковой, на их ПО онлайн-проверка кодов была запущена еще в июле 2023 года. Компания также проинформировала всех своих клиентов о старте обязательных онлайн-проверок с 1 апреля и помогает им в настройке необходимых сервисов.

В «ЦОР» («Штрих-М») также заявили о готовности к запуску механизма блокировок продажи товаров на кассах.

Мы с запасом по времени доработали наше кассовое программное обеспечение, чтобы оно могло полностью отвечать требованиям работы с разрешительным режимом. <...> Первый релиз с поддержкой разрешительного режима нами был выпущен в начале декабря 2023 года, а в начале марта нами был выпущен релиз с поддержкой географически распределенных площадок проверки кодов «Честного знака». И уже сейчас мы видим, что пользователи нашего ПО успешно его внедряют, тестируют в своих магазинах и используют возможности проверки, не дожидаясь 1 апреля, — рассказал продакт-менеджер компании Максим Финогенов.

О важных изменениях и новшествах в маркировке товаров с 1 апреля 2024 мы писали здесь.

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Онлайн-кассы

Кассы готовы к блокировке просрочки и нелегальных товаров

Разработчики программного обеспечения онлайн-касс сообщили о готовности решений для блокировки просроченных и нелегальных товаров при помощи системы обязательной маркировки.

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