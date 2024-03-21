Поменять объект по УСН в середине года можно только одним способом

По общему правилу НК сменить объект налогообложения с УСН «доходы» на «доходы минус расходы» можно только со следующего года.

Многие ИП-упрощенцы с объектом «доходы» в определённый момент хотят перейти на другой объект по УСН — «доходы минус расходы».

В силу НК смена объекта в течении года невозможна. Это разрешено делать только со следующего года. Однако есть единственный вариант: перестать быть ИП (закрыть) и зарегистрироваться по новой, подав уведомление о применении УСН с нужным объектом. Такое разъяснение упрощенцу дал эксперт в «Клерк.Консультации».

Уведомление нужно успеть подать не позднее 31 декабря предыдущего года. Если крайний срок выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то последний день представления уведомления переносится на первый рабочий день, следующий за этим выходным/праздником (п. 7 ст. 6.1 НК). Это можно сделать любым удобным способом — по ТКС в электронном виде, по почте или лично на бумаге.

Вообще менять объект по УСН можно хоть каждый год по своему усмотрению. Это разрешает ст. 346.14 НК.

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