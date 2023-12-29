Уведомление о смене объекта при УСН с 2024 года

Плательщикам УСН предоставлено право смены объекта налогообложения. Какие существуют для этого правила и исключения, что нужно учесть при смене объекта с 2024 года, изложено в статье.

Кто вправе сменить объект при УСН

Применение УСН предполагает выбор одного из двух объектов налогообложения. Это могут быть (п. 1 ст. 346.14 НК):

доходы, облагаемые по ставке 6%;

доходы, уменьшенные на расходы, которые облагаются по ставке 15%.

Порядок учета доходов после смены объекта не меняется, а учет расходов будет зависеть от нового объекта.

При переходе на УСН с объектом «Доходы» нельзя будет учитывать расходы.

После перехода на УСН с объектом «Доходы минус расходы» по общему правилу можно будет учитывать расходы, которые относятся к периоду применения нового объекта.

Региональные власти могут снижать эти ставки.

Важно помнить, что в некоторых случаях предусмотрено повышение ставок: 8 процентов по «Доходам» и 20 процентов по «Доходам минус расходы» (пп. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК).

Повышенные ставки применяются, если (пп. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК):

доходы, рассчитанные с начала года, превысили 150 млн рублей, но не превысили 200 млн рублей. Данные лимиты индексируются на коэффициент-дефлятор. В ноябре 2023 года Минэкономразвития опубликовало коэффициенты-дефляторы на 2024 год. Для УСН он составляет 1,329;

средняя численность работников превысила 100 человек, но осталась в пределах 130 человек.

Такие ставки действуют в отношении части налоговой базы, приходящейся на период с начала квартала, в котором допущены превышения. Эти объекты отличаются не только ставками, но и порядком определения налоговой базы и правилами расчета налога.

Организация или ИП на УСН делает выбор из этих двух вариантов, руководствуясь своей выгодой.

В процессе финансово-хозяйственной деятельности происходят различные изменения, которые зачастую влияют на эффективность сделанного выбора. В результате у плательщика УСН может появиться необходимость в смене объекта налогообложения. Следует порекомендовать при подведении итогов перед окончанием года еще раз взвесить плюсы и минусы выбранного объекта налогообложения с учетом перспектив развития бизнеса.

В Интернете можно найти калькуляторы, которые позволяют оперативно произвести проверку и выбрать объект, который лучше в той или иной ситуации. Вот некоторые из них:

Для более гибкого ведения хозяйственной деятельности налогоплательщикам, которые применяют УСН, предоставлено право ежегодной смены объекта налогообложения с начала календарного года. Соответственно, если организация или предприниматель применяли УСН в 2023 году, они могут сменить объект налогообложения с начала 2024 года.

Кроме того, если организация или ИП ошиблись в выборе при смене объекта, они могут повторно подать уведомление до окончания срока его подачи (письмо Минфина от 14.10.2015 № 03-11-11/58878).

Аналогично можно исправить ошибку в уведомлении о переходе на УСН в 2024 году в случае неверного заполнения графы «Объект налогообложения» (письмо Минфина от 16.01.2015 № 03-11-06/2/813).

Если у плательщика УСН возникнет необходимость поменять объект в течение 2024 года, он не сможет это сделать в силу прямого запрета (ст. 346.14 НК).

Но для новичков в бизнесе сделано исключение. Они могут сменить объект налогообложения в течение 30 дней после регистрации (ст. 346.13 НК).

Следовательно, если плательщик УСН успеет подать заявление о смене объекта налогообложения до истечения этого срока, то он сможет применять этот объект с момента регистрации (письмо Минфина от 08.09.2020 № 03-11-06/2/78707). При этом к заявлению нужно приложить письмо об аннулировании ранее поданного уведомления (письмо ФНС от 11.09.2020 № СД-4-3/14754).

Некоторые предприниматели для смены объекта в середине года пробуют закрыть ИП и заново его зарегистрировать спустя какое-то время. После чего в течение 30 дней можно снова подать уведомление о переходе на УСН с новым объектом налогообложения.

НК не содержит ограничения на количество регистраций предпринимателя в течение года. Однако налоговики придерживаются другого мнения, усматривая в этих действиях налоговую схему, и суды поддерживают такой подход (определение ВС от 30.06.2015 № 301-КГ15-6512).

В такой ситуации придется 301-КГ15-6512, что ИП было закрыто по объективным причинам, не связанным с необходимостью изменить объект на более выгодный в течение календарного года.

Организации и ИП выбирают объект самостоятельно. Но и здесь есть исключения. Такого права лишены налогоплательщики, которые являются участниками договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) и договора управления имуществом. Закон обязывает их применять в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (п. 3 ст. 346.14 НК).

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Уведомление об изменении объекта: сроки подачи

В общем случае уведомить о смене объекта нужно до 31 декабря года, предшествующего году смены объекта (п. 2 ст. 346.14 НК).

Если крайний срок выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то последний день представления уведомления переносится на первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздником (п. 7 ст. 6.1 НК).

В 2023 году последний рабочий день — 29 января, а первый рабочий день после новогодних праздников — 9 января. Исходя из этого, крайний срок подачи уведомления за 2024 год (с учетом праздников и выходных) должен быть не позднее 9 января 2024 года.

Однако существует прямой запрет на смену объекта в течение календарного года. Следующий календарный год начинается с 1 января 2024 года. Поэтому в данном случае приоритет имеет специальная норма и срок не позднее 31 декабря (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.05.2023 № Ф06-2801/2023 по делу № А72-12914/2022).

Следовательно, подать уведомление о смене объекта УСН с 2024 года нужно не позднее 29 декабря 2023 года. Рекомендуем не ждать последнего дня и подать уведомление заранее. В этом случае будет возможность и время отозвать свое уведомление, если вы измените решение. Как это лучше сделать, читайте в следующем разделе.

Уведомление об изменении объекта: форма

Проще всего проинформировать налоговиков о смене объекта УСН путем подачи уведомления по форме № 26.2-6, рекомендованной ФНС (приложение № 6 к приказу ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@).

Для экстерриториальной подачи уведомления по такой форме было специально доработано программное обеспечение (письмо ФНС от 24.11.2021 № СД-4-3/16373@). Поэтому именно по этой форме можно представить уведомление в любой территориальный налоговый орган независимо от местонахождения организации или места проживания ИП.

Кроме того, возможно подать уведомлениев произвольной форме. Однако здесь нужно внимательно следить, чтобы были указаны все необходимые реквизиты. Если пропустить необходимый реквизит, уведомление может быть не принято и смены объекта не произойдет.

Вот несколько рекомендаций по заполнению формы № 26.2-6. Заполняйте это уведомление, следуя указаниям, которые есть в форме.

В поле «В качестве объекта налогообложения выбраны», укажите код 1, если выбрали объект «Доходы»; укажите код 2, если выбрали объект «Доходы минус расходы».

При подписании уведомления представителем нужно указать название документа, подтверждающего его полномочия (как правило, это доверенность), и приложить к уведомлению его оригинал или копию. Не забудьте указать количество листов документа (их копий), который удостоверяет полномочия представителя.

В полях, для которых нет сведений, рекомендуем поставить прочерки, если заполняете уведомление от руки.

Не существует определенного способа подачи уведомления. Его можно подать в общем порядке (пп. 52, 65 административного регламента, утвержденного приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@):

лично или через представителя в налоговый орган. В этом случае оформите два экземпляра, чтобы на одном из них работник инспекции поставил отметку о приеме. Обязательно сохраните этот экземпляр. Так вы сможете подтвердить, что сообщили налоговикам о своем выборе

по почте уведомление лучше отправить ценным письмом с описью вложения — так можно подтвердить содержание и отследить дату, когда его доставят;

в электронной форме, например, по ТКС. Формат подачи уведомления в электронной форме утвержден налоговым ведомством (приложение № 4 к приказу ФНС от 16.11.2012 № ММВ-7-6/878@).

Также вы можете приложить уведомление к обращению в инспекцию в личном кабинете или на сайте ФНС. В этом случае для подтверждения факта обращения нужно сохранить документы.

После получения уведомления налоговая инспекция никакими документами не подтверждает смену объекта налогоплательщиком (Письмо ФНС № ЕД-2-3/261 от 15.04.2013).

Уведомление об изменении объекта налогообложения: образец

Ниже приведен пример заполнения формы № 26.2-6 организацией при переходе с объекта «Доходы» на объект «Доходы минус расходы». В примере руководитель лично подписывает уведомление и передает его в налоговую.

Скачать образец.