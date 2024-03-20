Роскачество: iPhone может превратиться в «кирпич»

У корпораций Google и Apple есть технические возможности отключить свои смартфоны в России.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что компании Google и Apple могут отключить все смартфоны пользователей из России.

Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства, — сказал «РИА Новостям» Сергей Кузьменко.

Если компании решат заблокировать свои продукты и сервисы, то устройствами Apple будет невозможно пользоваться, а все данные будут потеряны. Для разблокировки смартфонов на Android будет нужна перепрошивка.

Однако эксперт Роскачества уверен, что корпорации не пойдут на этот шаг, поскольку в их лицензионных соглашениях не указано, для какой страны произведены устройства. Любая заморозка грозит компаниям многомиллионными исками, а также производитель потеряет свою репутацию.