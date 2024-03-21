Основные средства

Дорогая запчасть к авто — обычно не основное средство для бухучета

По общему правилу купленную запасную часть к автомобилю не нужно ставить на бухгалтерский учет как основное средство.
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В нашем сервисе «Клерк.Консультации» прозвучал вопрос от ООО на ОСН. Компания приобрела запчасть к автомобилю стоимостью 150 000 рублей. Они не знают, как оформить данную покупку и надо ли ставить на учет как основное средство.

Эксперт разъяснил, что запчасть к автомобилю самостоятельно (без установки на авто) не может быть использована с целью получения дохода. Следовательно, она не может быть принята к учету как ОС.

Запчасть при приобретении надлежит учесть как материалы — на счете 10.

После документально оформленной установки на автомобиль эту запчасть списывают на затраты (или расходы) проводкой Дт20 (26, 44) — Кт10.

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Основные средства

Дорогая запчасть к авто — обычно не основное средство для бухучета

По общему правилу купленную запасную часть к автомобилю не нужно ставить на бухгалтерский учет как основное средство.

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