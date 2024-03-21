Российского IT-разработчика судят за соучастие в отмывании 1,2 млрд долларов

Власти Нидерландов обвиняют Алексея Перцева в отмывании украденных криптовалют через криптовалютный миксер Tornado Cash, код которого он написал. Представители криптовалютного рынка встали на защиту разработчика.

В Нидерландах предъявили обвинение российскому разработчику криптомиксера Tornado Cash Алексею Перцеву в отмывании более 1 млрд долларов, полученных незаконным путем.

По версии обвинения Алексей Перцев участвовал в отмывании активов через Tornado Cash, который затрудняет отслеживание транзакций. Об этом пишет РБК.

Представители криптобиржи Coinbase, Ассоциация блокчейна в Вашингтоне и создатель Ethereum Престон Ван Лун встали на защиту Перцева. Они уверены, что разработку программного обеспечения нельзя приравнивать к участию в отмывании денег.

Простое написание кода не наказуемо. Однако смешение активов и сокрытие происхождения средств, полученных преступным путем, является наказуемым деянием, — считает прокуратура Нидерландов.

Разработчика задержали 10 августа 2022 года после того, как Минфин США запретил Tornado Cash за содействие в отмывании криптовалют, в том числе украденных хакерами из Северной Кореи.

23 августа 2023 года Минфин США обвинил сооснователей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в преступном сговоре по отмыванию криптовалюты.