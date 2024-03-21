🎓Уже завтра бухгалтеры узнают, как ИП сдавать отчетность и платить налоги в 2024 году

У бухгалтеров ИП в 2024 году есть, над чем заморочиться. Новые правила по ЕНП вступили в действие. Плюс приближается срок сдачи отчетности ИП на УСН. Разберемся пошагово, на что обратить внимание при уплате налогов и сдаче отчетности.

Отчетность ИП зависит от системы налогообложения. Если у ИП еще есть сотрудники, то необходимо сдать отчеты по сотрудникам. Кроме того, у ИП еще есть налоги как у физического лица. И тут надо разобраться, как все будет у него списываться с Единого налогового счета.

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Спикер — Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.

На вебинаре расскажем:

Уплата налогов за год и ЕНП.

ИП и разные режимы налогообложения: ОСНО, УСН и НПД.

Выплата зарплаты сотрудникам и отчетность ИП с работниками.

Подготовка декларации по УСН за 2023 год.

Страховые взносы за себя и сотрудников. Порядок уменьшения УСН и патента на взносы.

Сдача декларации по УСН и камеральная проверка.

Ответственность ИП за нарушение сроков сдачи отчетности.

Ждем вас на вебинаре 22 марта в 11:00 мск!