Российские товары получат преимущество на госзакупках

В госзакупках появится механизм «второй лишний», который не позволит заказчикам заключать контракты с иностранной организацией, если в конкурсе участвует хотя бы один отечественный производитель.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который даст преимущество отечественным производителям при закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Законопроект направлен на упрощение и повышение эффективности в сфере закупок. Это позволит создать стимулы для инвестирования и наращивания российской продукции, — сказал заместитель министра финансов Алексей Лавров.

Если в госзакупках участвует хотя бы один производитель из РФ, то заказчик не сможет выбрать товары или услуги иностранных компаний. В рамках 44-ФЗ будет работать механизм «второй лишний».

При рассмотрении заявок от компаний из РФ их стоимость будут условно снижать на 15% для повышения шансов на заключение контрактов. Но сам договор будут заключать без учета этого коэффициента — по предложенной исполнителем цене.

Для контрактов по 223-ФЗ будут действовать такие же условия, но только на закупки, которые относятся к сфере национальной безопасности, государственного оборонного заказа, атомной энергии, а также на закупки НКО.