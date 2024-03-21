Нельзя просто списать старую до ЕНСную переплату по взносам: надо ждать ответа

После введения с 2023 года уплаты страховых взносов на единый налоговый счет (ЕНС) путем единого налогового платежа (ЕНП) у многих компаний на счетах бухучета по учету взносов осталась числиться переплата по ним.

Есть организации, у которых на начало 2023 года числится переплата по страховым взносам, возникшая более чем за 3 года до 1 января 2023 года (потом законом введена уплата ЕНП на ЕНС). При этом компания не работала, зарплату не начисляла, переплату по взносам списать было некуда. На сальдо ЕНС она по причине давности не попала.

В сервисе Клерк.Консультации эксперт разъяснила, как бухгалтеру действовать в отношении такой старой переплаты по взносам, не попавшей в сальдо ЕНС: что в бухгалтерском учете — оставить на счетах страховых взносов или куда-то списать.

Просто списать такую переплату основания нет. Можно написать письмо в ИФНС в произвольной форме с просьбой списать переплату по взносам за пределами трехлетней давности. Это следует из письма ФНС от 01.11.2013 № НД-4-8/19645@ «О списании сумм излишне уплаченного налога».

Потом списать переплату можно в состав прочих расходов на 91 счет. Про это сказано в ПБУ 10/99.

Пока письмо в налоговую не написано, и ответ от ФНС не получен, переплата остается на счетах учета страховых взносов.

О том, как вести налоговый учет, составлять ЕНП-уведомления и отчеты в 1С:Бухгалтерия 8.3, рассказываем на курсе «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы можете купить курс за 12 290 рублей вместо 32 890 рублей!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.