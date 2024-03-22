VK на 25% владеет цифровым банком «Точка». За сделку заплатили 11,6 млрд рублей

Компании VK и 1C присоединились к консорциуму инвесторов, который раньше выкупил 100% акций банка «Точка».

Компания VK в четвертом квартале 2023 года купила 25% акций банка «Точка» за 11,6 млрд рублей. При этом всю «Точку» оценили в 46,5 млрд рублей.

Такие показатели VK раскрыла в отчетности по МСФО на сайте компании. На 31 октября 2023 года балансовая стоимость инвестиций группы в «Точку» составляла 11,6 млрд рублей, а на 31 декабря 2023 года — почти 12,2 млрд рублей.

В июле 2023 года банк «Траст» продал 90,01% акций АО «Точка» за 41,5 млрд рублей компании Catalytic People (9,9%).

Завершилось формирование целевой структуры АО «Точка». Компании VK и 1C присоединились к консорциуму инвесторов, который ранее совместно с менеджментом выкупил 100% акций АО «Точка». Ни один из акционеров «Точки» не имеет контрольного пакета. Операционный контроль сохраняется у команды топ-менеджеров, — сказано на сайте банка.

По итогам 2023 года активы банка «Точка» составили 304,5 млрд рублей.