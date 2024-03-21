Упрощенцам вернули старый новый вид деятельности

В Совет Федерации ушёл окончательно одобренный Госдумой в третьем чтении закон, предусматривающий в том числе право производить и торговать ювелирными изделиями из серебра на УСН.

Закон предоставляет право представителям малого и среднего предпринимательства при реализации ювелирных и других изделий из серебра применять упрощённую систему налогообложения. Либо иные спецрежимы — патент (ПСН) или АУСН.

Причина — низкая стоимость серебра по сравнению с другими драгоценными металлами. Поэтому налоговые риски в виде уклонения от налогообложения путем дробления бизнеса при применении УСН (ПСН и АУСН) очень малы.

Под УСН теперь попадает производство и оптовая или розничная торговля ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов. Сам запрет на серебро для УСН был введен с 1 января 2023 года.

Организации и ИП, занимающиеся серебром, могут перейти на УСН с 1 января 2024 года. То есть задним числом. Для этого нужно подать уведомление не позднее 31 марта 2024 года. Одновременно для них установили особенности уплаты НДС в 2024 году.

Инициатором вернуть серебряную ювелирку для УСН стал В. Путин, давший такое поручение по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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