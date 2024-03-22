УК РФ

Псевдоинкассаторы заработали 54+ млн рублей за счет 19 компаний. Будет суд

Следственный комитет по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 8-ми местных жителей, которых обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в 26-ти эпизодах преступлений по УК. Это организация преступного сообщества или участие в нем, незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, неправомерный оборот средств платежей.

По версии следствия в 2019-2022 годах участники преступного сообщества, используя реквизиты 19-ти организаций, осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств в обход официальных банков и государственного контроля. В результате они извлекли доход на сумму более 54 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий. Теперь суд рассмотрит уголовное дело по существу, сообщил СК.

Начать дискуссию

Пользователи интернета

Власти придумают для коучей и инфоцыган наказание в КоАП и свой ОКВЭД

В Госдуме предложили наказывать блогеров, которые без аккредитаций продают образовательные информационные продукты.

9

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
УК РФ

Псевдоинкассаторы заработали 54+ млн рублей за счет 19 компаний. Будет суд

Следственный комитет по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 8-ми местных жителей, которых обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.

26
Расходы по налогу на прибыль

Прямые расходы в налоговом учете

Одной из частых причин разногласий с налоговиками становятся различные взгляды на состав прямых расходов и порядок, который налогоплательщики используют для их распределения.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
5

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовые отношения

Роструд назвал 5 весомых причин заключать трудовой договор

Сотрудники, которые работают по трудовому договору, могут рассчитывать на оплату больничных и отпусков, зачет трудового стажа и другие социальные гарантии.

4
64
Бесплатно с Декларация по УСН

Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию. 

Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец
598
Маркировка товаров

Министр финансов: зарубежную маркировку алкоголя нужно запретить

Импортный алкоголь предложили ввозить без иностранных маркировок и уже в России устанавливать на них федеральные специальные марки.

4
67

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ипотека

Цитата дня. Про ипотеку

Вице-премьер назвал необходимый размер ставки по ипотеке.

Цитата дня. Про ипотеку
2
56
Инвестиционный вычет

💵По программе долгосрочных сбережений можно получить налоговый вычет до 60 000 руб. Эксперт: но ждать долго и можно потерять льготу

Участников ПДС за взносы в пределах 400 000 рублей могут получить инвестиционный вычет до 60 000 рублей. Это охватывает и средства, внесенные на ИИС-3.

3
225
НДФЛ

В какие сроки начислять страховые взносы на суточных разъездным работникам

Работникам с разъездным характером работы, организация обязана возмещать расходы, связанные со служебными поездками, в том числе дополнительные расходы на арену жилья вне места постоянного жительства, то есть суточные (ст.168.1 ТК).

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
7
Ликвидация бизнеса

ФНС заинтересовалась бизнесом комика Александра Реввы

Налоговики хотят ликвидировать за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ одну из компаний, где учредителем числится Александр Ревва.

2
129
Мегамаркет

Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому

С 2024 года в налоговом законодательстве заработало много поправок, часть их касается упрощенной системы налогообложения. Рассказываем, о чем нужно знать упрощенцам.

Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому
168
Пользователи интернета

Финансовые организации могут заставить определять налоговое резидентство клиентов

Пользователи, которые больше полугода обращаются к интернет-сервисам финансовых организаций преимущественно из-за рубежа, начнут получать запросы о резидентстве.

5
61

Разборы законов

1 214
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоги, взносы, пошлины

Новые регионы перевели в федеральный бюджет около 30,5 млрд рублей налогов

Основные поступления из новых регионов пришлись на НДФЛ, который платят сотрудники бюджетных организаций.

5
90
Первая Экспертная Бухгалтерия
Высоковалифицированные специалисты

Прием на работу иностранных граждан в 2024 году: нужно ли оформлять ВКС

С марта 2024 года минимальная заработная плата для высококвалифицированных иностранных специалистов выросла до 750 000 рублей в квартал. В каких случаях это все еще оправданные затраты, а когда стоит переоформить сотрудника по другим правилам? 

Прием на работу иностранных граждан в 2024 году: нужно ли оформлять ВКС
80
Законопроекты

Будет очередной закон по «дачной амнистии»: что он легализует

Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект об упрощенной регистрации прав на хозяйственные постройки в рамках «дачной амнистии».

1
137
Наталия Лукина
Маркетплейсы

Как начать работать с маркетплейсами в 2024 году. На что обратить внимание селлерам и бухгалтерам

В этой статье расскажем, что нужно учитывать селлерам и бухгалтерам маркетплейсов. Какую систему налогообложения выбрать, где закупаться и что продавать в 2024 году.

Как начать работать с маркетплейсами в 2024 году. На что обратить внимание селлерам и бухгалтерам
8
87
Страхование

5 крупных банков уличили в несоразмерности платы за страхование

Финансовый уполномоченный (финомбудсмен) обнародовал обобщенные сведения о неприемлемых практиках банков и иных финансовых организаций, выявленных в ходе рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг в IV квартале 2023 года.

114
Инвестиции

СПБ Биржа стала оператором обмена ЦФА

Торговая площадка стала вторым оператором обмена ЦФА. Первой разрешение от Центробанка получила Московская биржа.

1
56

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Евгений
Бухгалтерские программы

Калькулятор налога по УСН с дохода для ИП за 2023. Забирайте в закладки

Сделали в гугл-таблицах калькулятор для расчёта УСН с дохода для ИП за 2023 год с учётом всех вычетов.

1
48

Интересные материалы

ФСБУ Основные средства

Что делать, если не успели перейти на ФСБУ 6/2020

ФСБУ 6/2020 по основным средствам организации обязаны применять с отчетности за 2022 год.

118