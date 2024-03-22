Псевдоинкассаторы заработали 54+ млн рублей за счет 19 компаний. Будет суд

Следственный комитет по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 8-ми местных жителей, которых обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в 26-ти эпизодах преступлений по УК. Это организация преступного сообщества или участие в нем, незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, неправомерный оборот средств платежей.

По версии следствия в 2019-2022 годах участники преступного сообщества, используя реквизиты 19-ти организаций, осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств в обход официальных банков и государственного контроля. В результате они извлекли доход на сумму более 54 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий. Теперь суд рассмотрит уголовное дело по существу, сообщил СК.