Власти придумают для коучей и инфоцыган наказание в КоАП и свой ОКВЭД

В Госдуме планируют создать рабочую группу, чтобы определить меры ответственности блогеров, которые по факту оказывают населению образовательные услуги.

Как пишут «Известия», в КоАП могу добавит новую статью — «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации». По ней будут наказывать блогеров за продажу без аккредитации их образовательных информационных продуктов.

Если какой-то блогер оказывает свои услуги и не получает аккредитацию, то никто не может гарантировать, что его продукт будет качественным и он не будет приносить вред людям или вести мошенническую деятельность, — сказала первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

Поправки внесут в КоАП и для инфоцыган, которые без аккредитации оказывают информационно-консультативные услуги и причиняют крупный ущерб.

В качестве примера авторы инициативы приводят деятельность бизнес-тренера Дениса Байгужина. Он методами психологических манипуляций причинил своим клиентам ущерб на более чем 6 млн рублей. Блогер убеждал своих последователей делать вклады в его «бизнес-империю» и получать пассивный доход в виде процентов от прибыли.

Попытки загнать такую разнообразную по своей сути работу, как инфобизнес, под один стандарт упрутся в отсутствие конкретных критериев. Также они могут привести к масштабной зачистке всей отрасли, в которой работают более 150 000 человек. Ее объем превышает 100 млрд рублей в год, — утверждает директор Ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветов.

Также рабочая группа примет решение об отдельном ОКВЭД для блогеров. Он будет называться «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий».