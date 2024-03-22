Китай официально позвал российский бизнес к себе. Хотя его банки ведут себя иначе

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай планирует шире распахнуть двери для российского бизнеса.

Ханьхуэй отметил, что Китай приглашает российских коллег налаживать взаимовыгодное сотрудничество с китайскими партнерами ради совместного развития.

Китай намерен все шире распахивать свои открытые двери для бизнеса РФ. Об этом посол заявил в интервью ТАСС.

Открытые двери Китая будут распахиваться все шире, открытости на высоком уровне и институциональной открытости будет становиться все больше. Китай продолжит оставаться точкой притяжения для иностранных инвестиций. Мы приглашаем российских коллег инвестировать и развивать свой бизнес в Китае, пользоваться возможностями развития, которые предоставляет Китай, и налаживать взаимовыгодное сотрудничество с китайскими партнерами в интересах совместного развития, — заявил дипломат.

Глава МИД России Лавров подчеркивал, что РФ намерена развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем и рассматривает работу в этом направлении в качестве важнейшей задачи.

В то же время китайские банки прекратили принимать платежи из РФ в юанях. И не только это. Об этом в новости здесь.