Китай официально позвал российский бизнес к себе. Хотя его банки ведут себя иначе

Ханьхуэй отметил, что Китай приглашает российских коллег налаживать взаимовыгодное сотрудничество с китайскими партнерами ради совместного развития.
Китай намерен все шире распахивать свои открытые двери для бизнеса РФ. Об этом посол заявил в интервью ТАСС.
Открытые двери Китая будут распахиваться все шире, открытости на высоком уровне и институциональной открытости будет становиться все больше. Китай продолжит оставаться точкой притяжения для иностранных инвестиций.
Мы приглашаем российских коллег инвестировать и развивать свой бизнес в Китае, пользоваться возможностями развития, которые предоставляет Китай, и налаживать взаимовыгодное сотрудничество с китайскими партнерами в интересах совместного развития, — заявил дипломат.
Глава МИД России Лавров подчеркивал, что РФ намерена развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем и рассматривает работу в этом направлении в качестве важнейшей задачи.
В то же время китайские банки прекратили принимать платежи из РФ в юанях. И не только это. Об этом в новости здесь.
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